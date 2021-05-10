Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

КАК В МИРЕ ПРАЗДНОВАЛИ 9 МАЯ 1945 ГОДА

Париж, Франция

Архивные фото, показывающие, как встречали победу в разных странах мира.

  • Париж, Франция

    Париж, ФранцияМосква, СССР

    • Москва, СССР

    Фото: S.Sitnikov/East News

    Нью-Йорк, США

    Нью-Йорк, США

  • Филадельфия, США

    Филадельфия, США

  • Москва, СССР

    Москва, СССР

  • Лондон, Великобритания

    Лондон, Великобритания

  • Вена, Австрия

    Вена, Австрия

  • Монреаль, Канада

    Монреаль, Канада

  • Париж, Франция

    Париж, Франция

  • Лондон, Великобритания

    Лондон, Великобритания

  • Берлин, Германия

    Берлин, Германия

  • Москва, СССР

    Москва, СССР Фото: A.Krasavin./East News

  • Москва, СССР

Москва, СССР

Фото: Mary Evans Picture Library

  • Берлин, Германия

    Берлин, Германия

    Фото: EAST NEWS

  • Лондон, Великобритания

    Лондон, Великобритания

  • Москва, СССР

    Москва, СССР

    Фото: East News

  • Великобритания

    Великобритания

    Фото: EAST NEWS

  • Москва, СССР

    Москва, СССР

    Фото: East News

  • Москва, СССР

    Москва, СССР

  • Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/9maya

10.05.2021 - Posted by | Немного истории...

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