9 Мая День Победы

Великий праздник, День Победы,

Никто не вправе позабыть.

Нам мир отвоевали деды,

И мы должны его хранить!

Спасибо, за гордое слово: «победа»,

За то, что мы живы спасибо вдвойне!

В сердцах пусть живет и надежда и вера,

Что мир будет вечен на этой земле!

Поздравляю с наступающим Днем Победы и от всей души желаю мира, счастья, радости и славных добрых дней, в которых не будет страха и боли, горестей и разрухи. Пусть сердце гордится великой Победой наших прадедов и дедов, пусть душа твоя будет полна патриотизма, отваги и мужества.

Вечным огнем пылает память

И в каждом сердце отдается,

Вы подарили нам Победу,

Чтоб мирно жили мы под солнцем.

Источник: https://bestgif.su/photo/9_maja_den_pobedy/37