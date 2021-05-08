9 Мая День Победы
Великий праздник, День Победы,
Никто не вправе позабыть.
Нам мир отвоевали деды,
И мы должны его хранить!
Спасибо, за гордое слово: «победа»,
За то, что мы живы спасибо вдвойне!
В сердцах пусть живет и надежда и вера,
Что мир будет вечен на этой земле!
Поздравляю с наступающим Днем Победы и от всей души желаю мира, счастья, радости и славных добрых дней, в которых не будет страха и боли, горестей и разрухи. Пусть сердце гордится великой Победой наших прадедов и дедов, пусть душа твоя будет полна патриотизма, отваги и мужества.
Вечным огнем пылает память
И в каждом сердце отдается,
Вы подарили нам Победу,
Чтоб мирно жили мы под солнцем.
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