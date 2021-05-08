Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

9 Мая День Победы

Гифка с 9 мая

Великий праздник, День Победы,
Никто не вправе позабыть.
Нам мир отвоевали деды,
И мы должны его хранить!

Гифка С Днем Победы

Спасибо, за гордое слово: «победа»,
За то, что мы живы спасибо вдвойне!
В сердцах пусть живет и надежда и вера,
Что мир будет вечен на этой земле!

9 Мая! гиф открытка

С 75 летием Великой Победы

Поздравляю с величайшим праздником — с Днем Победы

Поздравляю с Победой!

С Днем Победы!

Великая Победа! Великого народа!

Победа!

Поздравляю с наступающим Днём Победы

Поздравляю с наступающим Днем Победы и от всей души желаю мира, счастья, радости и славных добрых дней, в которых не будет страха и боли, горестей и разрухи. Пусть сердце гордится великой Победой наших прадедов и дедов, пусть душа твоя будет полна патриотизма, отваги и мужества.

С победой и теплой весной

Гиф открытка на 9 мая

Поздравительная картинка на 9 мая

Поздравляю с Днем Победы, с майским славным днем

Вечным огнем пылает память
И в каждом сердце отдается,
Вы подарили нам Победу,
Чтоб мирно жили мы под солнцем.

Источник: https://bestgif.su/photo/9_maja_den_pobedy/37

08.05.2021 - Posted by | Поздравляем!

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