НОВОСТИ МИРА

Индия перевалила за 21 миллион случаев COVID-19

Фото: Ritesh Shukla/Getty Images

В Мадриде прошли акции протеста против полицейского насилия в Колумбии, где люди вышли на улицы против предложенной президентом налоговой реформы. В ходе столкновений с полицией погибли 19 человек.

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Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Жители Нью-Йорка наслаждаются весенней погодой

Фото: Spencer Platt/Getty Images

В балетной школе Марии Оленевы в Рио-де-Жанейро возобновились репетиции в рамках ослабления коронавирусных ограничений

Фото: AP/ТАСС

В Ватикане состоялась церемония принесения присяги новобранцами Швейцарской гвардии

Фото: АР/ТАСС

В Варшаве на карнизе окна жилого дома пожарные поймали павлина, сбежавшего из парка Лазенки

Фото: EPA/Vostock-photo

Гусенок впервые прыгает в воду из своего гнезда на плавучем доме в Лондоне

Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images

День Солдата отмечают в Сальвадоре. В настоящее время 194 женщины находятся в процессе вступления в ряды вооруженных сил.

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В Восточном Иерусалиме продолжаются протесты и столкновения из-за выселения палестинцев из района Шейх-Джарра

Фото: EPA/Vostock-photo

Новый поток лавы из вулкана Пакайя в Гватемале начал двигаться в направлении населенного пункта

Фото: EPA/Vostock-photo

В Москве прошли мемориальные мероприятия, посвященные еврейскому религиозному празднику 26 Ияра — День спасения и освобождения

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Весна в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В столице Колумбии прошли протесты против предложенной президентом налоговой реформы

Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images

В Великобритании проходят самые масштабные региональные выборы за 48 лет

Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Песчаная буря обрушилась на Пекин

Фото: AP/ТАСС

Активисты Greenpeace призывают правительство Германии сократить выбросы углекислого газа

Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

За первые четыре месяца 2021 года объект культурного наследия ЮНЕСКО Памуккале на юго-западе Турции посетили 100 тысяч человек

Фото: Sebahatdin Zeyrek/Anadolu Agency via Getty Images

В Греции начались забастовки против изменения трудового законодательства

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение тюльпанов на площади Независимости в Киеве

Фото: Zuma/ТАСС

Российский теннисист Даниил Медведев во втором раунде "Мастерса" в Мадриде обыграл Алехандро Давидовича-Фокина

Фото: AP/ТАСС

Репетиция военного парада в Москве

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Празднование двухсотлетия со дня смерти Наполеона в Париже

Фото: Chesnot/Getty Images

Дикие лисы на острове Русский во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Протест против военного переворота в Мьянме в Мандалае

Фото: EPA/Vostock-photo

Проливные дожди в американском штате Алабама затопили несколько жилых домов

Фото: AP/ТАСС

Стая фламинго в Мумбаи

Фото: Bachchan Kumar/Hindustan Times via Getty Images

Ульи для пчел на берегу Эльбы, расписанные художниками к летнему фестивалю Palais в Дрездене

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Накануне выборов мэр Лондона Садик Хан встретился с избирателями

Фото: EPA/Vostock-photo

Открытие нового вольера для выдр в зоопарке немецкого Ростока

Фото: Bernd Wüstneck/picture alliance via Getty Images

Англия продолжает ослаблять карантинные меры, поскольку пандемия COVID-19, похоже, утихает, а 17 мая снимаются дальнейшие ограничения

Фото: Leon Neal/Getty Images

Власти Турции вводят с 7 мая ряд дополнительных мер для недопущения распространения COVID-19. В магазинах будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.

Фото: EPA/Vostock-photo

Верующие иракского Наджафа отмечают 1360 лет со дня смерти имама Али ибн Абу Талиба

Фото: Karar Essa/Anadolu Agency via Getty Images

Департамент здравоохранения Филиппин начал вакцинацию Sputnik V в Маниле

Фото: EPA/Vostock-photo

В Мексике сильная засуха снова обнажила структуру старинного храма в общине Зангарро. Храм, построенный в 1898 году, был затоплен 40 лет назад во время строительства плотины.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Мехико обрушился метромост у станции Olivos. Это случилось, когда по мосту проезжал поезд. По предварительным данным городской администрации, погибли 23 человека, еще 70 получили травмы.

Фото: AP/ТАСС

В городах Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы

Фото: AP/ТАСС

День "Звездных войн" ежегодно отмечается 4 мая фанатами со всего мира. Поклонники позируют фотографу во время празднования в здании Taipei 101 в Тайбэе, Тайвань.

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение сакуры в Германии

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images

На берег шведского острова Эланд выбросило тушу горбатого кита

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/