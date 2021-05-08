НОВОСТИ МИРА
Индия перевалила за 21 миллион случаев COVID-19
Фото: Ritesh Shukla/Getty Images
В Мадриде прошли акции протеста против полицейского насилия в Колумбии, где люди вышли на улицы против предложенной президентом налоговой реформы. В ходе столкновений с полицией погибли 19 человек.
Фото: Luis Soto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Жители Нью-Йорка наслаждаются весенней погодой
Фото: Spencer Platt/Getty Images
В балетной школе Марии Оленевы в Рио-де-Жанейро возобновились репетиции в рамках ослабления коронавирусных ограничений
Фото: AP/ТАСС
В Ватикане состоялась церемония принесения присяги новобранцами Швейцарской гвардии
Фото: АР/ТАСС
В Варшаве на карнизе окна жилого дома пожарные поймали павлина, сбежавшего из парка Лазенки
Фото: EPA/Vostock-photo
Гусенок впервые прыгает в воду из своего гнезда на плавучем доме в Лондоне
Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images
День Солдата отмечают в Сальвадоре. В настоящее время 194 женщины находятся в процессе вступления в ряды вооруженных сил.
Фото: Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
В Восточном Иерусалиме продолжаются протесты и столкновения из-за выселения палестинцев из района Шейх-Джарра
Фото: EPA/Vostock-photo
Новый поток лавы из вулкана Пакайя в Гватемале начал двигаться в направлении населенного пункта
Фото: EPA/Vostock-photo
В Москве прошли мемориальные мероприятия, посвященные еврейскому религиозному празднику 26 Ияра — День спасения и освобождения
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Весна в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В столице Колумбии прошли протесты против предложенной президентом налоговой реформы
Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images
В Великобритании проходят самые масштабные региональные выборы за 48 лет
Фото: Ian Forsyth/Getty Images
Песчаная буря обрушилась на Пекин
Фото: AP/ТАСС
Активисты Greenpeace призывают правительство Германии сократить выбросы углекислого газа
Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images
За первые четыре месяца 2021 года объект культурного наследия ЮНЕСКО Памуккале на юго-западе Турции посетили 100 тысяч человек
Фото: Sebahatdin Zeyrek/Anadolu Agency via Getty Images
В Греции начались забастовки против изменения трудового законодательства
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение тюльпанов на площади Независимости в Киеве
Фото: Zuma/ТАСС
Российский теннисист Даниил Медведев во втором раунде "Мастерса" в Мадриде обыграл Алехандро Давидовича-Фокина
Фото: AP/ТАСС
Репетиция военного парада в Москве
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Празднование двухсотлетия со дня смерти Наполеона в Париже
Фото: Chesnot/Getty Images
Дикие лисы на острове Русский во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Протест против военного переворота в Мьянме в Мандалае
Фото: EPA/Vostock-photo
Проливные дожди в американском штате Алабама затопили несколько жилых домов
Фото: AP/ТАСС
Стая фламинго в Мумбаи
Фото: Bachchan Kumar/Hindustan Times via Getty Images
Ульи для пчел на берегу Эльбы, расписанные художниками к летнему фестивалю Palais в Дрездене
Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images
Накануне выборов мэр Лондона Садик Хан встретился с избирателями
Фото: EPA/Vostock-photo
Открытие нового вольера для выдр в зоопарке немецкого Ростока
Фото: Bernd Wüstneck/picture alliance via Getty Images
Англия продолжает ослаблять карантинные меры, поскольку пандемия COVID-19, похоже, утихает, а 17 мая снимаются дальнейшие ограничения
Фото: Leon Neal/Getty Images
Власти Турции вводят с 7 мая ряд дополнительных мер для недопущения распространения COVID-19. В магазинах будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.
Фото: EPA/Vostock-photo
Верующие иракского Наджафа отмечают 1360 лет со дня смерти имама Али ибн Абу Талиба
Фото: Karar Essa/Anadolu Agency via Getty Images
Департамент здравоохранения Филиппин начал вакцинацию Sputnik V в Маниле
Фото: EPA/Vostock-photo
В Мексике сильная засуха снова обнажила структуру старинного храма в общине Зангарро. Храм, построенный в 1898 году, был затоплен 40 лет назад во время строительства плотины.
Фото: EPA/Vostock-photo
В Мехико обрушился метромост у станции Olivos. Это случилось, когда по мосту проезжал поезд. По предварительным данным городской администрации, погибли 23 человека, еще 70 получили травмы.
Фото: AP/ТАСС
В городах Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы
Фото: AP/ТАСС
День "Звездных войн" ежегодно отмечается 4 мая фанатами со всего мира. Поклонники позируют фотографу во время празднования в здании Taipei 101 в Тайбэе, Тайвань.
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение сакуры в Германии
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images
На берег шведского острова Эланд выбросило тушу горбатого кита
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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