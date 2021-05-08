Кто попадал в ряды «Галичины», как фашисты относились к «коллегам» и другие факты об украинском СС

Западноукраинские националисты проявляли инициативу в сотрудничестве с фашистами с первых военных дней. Однако немцы не сразу обратили внимание на эти предложения. Когда в 1943-м в Сталинграде был укрощен Паулюс, гитлеровцы задумались над использованием украинского ресурса для заполнения фронтовых дыр. Так и появилось профашистское подразделение «Галичина», удивлявшее своими выходками даже гестаповских ветеранов.

Украинские добровольцы под немецким командованием

Групповое фото профашистских добровольцев. /Фото: i.pinimg.com

Первые СС-подразделения из иностранцев появились еще в 1940-м. Тогда Генрих Гиммлер в стремлении расширять войска СС распорядился брать на службу этнических немцев (фольксдойче), проживавших на оккупированных гитлеровцами территориях. Позже расовыми приоритетами пришлось пренебречь, и в 1943-м части СС стали формировать иностранными добровольцами, в том числе украинцами.

Жители восточных областей Украины успешно организовывали массовые партизанские движения, давая массовый отпор захватчикам. Совсем иначе обстояли дела на западе. Местное население Галиции (сегодня это Львовская, Ивано-Франковская и большая часть Тернопольской области) лояльно отнеслось к немецкому хозяину. В марте 1943-го местные газеты напечатали «Манифест» за подписью главы дистрикта Отто Вехтера. В обращении к боеспособному населению сообщалось, что содействие Германии с правом формирования дивизии СС – высокая честь для Галиции.

Создавать профашистское подразделение СС «Галичина» поручили Кубийовичу, представлявшему Украинский центральный комитет. Но вскоре эту формальность скорректировали, передав бразды правления полковнику абвера Альфреду Бизанцу. 28 апреля 1943-го в здании львовской администрации торжественно провозгласили акт о создании гитлеровской дивизии СС «Галичина».

Истинные цели западных украинцев

Парад СС во Львове. /Фото: cont.ws

По данным немцев к началу июня в дивизии зарегистрировались почти 82 тысячи украинских добровольцев. Украинская греко-католическая церковь приставила к «Галичине» 18 своих капелланов, которым пожаловали офицерские знания СС. Украинским националистам обещали, что дивизия не станет фронтовой, а будет вести борьбу с партизанами. За вступление в фашистские ряды предателям обещали крупные наделы колхозной земли и освобождение семей новоиспеченных эсэсовцев от сельскохозяйственного налога.

По этой причине первыми гитлеровские ряды пополняли жители сельской местности. Так что большинство историков отвергают версию об идейной составляющей украинских инициатив, жаждущих независимости и свободы. Множество свидетельств склоняют исследователей к тому, что первым стимулом были все же материальные заинтересованности. Да и могла ли «Галичина», командир которой, штаб и все комбаты были немцами, положить начало свободной украинской армии? Исключение составлял штурмбаннфюрер Евген Побегущий, но ему, к примеру, запрещалось даже посещать казино для офицеров.

Отношение немцев к «коллегам»

14-я гренадерская дивизия. /Фото: img.novosti-n.org

Острая нехватка живой окопной силы после разгрома в Сталинградской битве вынудила нацистов принять в СС-элиту западных украинцев. «Галичина» стояла на первом месте по численности среди всех дивизий СС из иностранных добровольцев. Из 26 тысяч человек сформировали 3 боевых полка и 5 полицейских. В «Галичине» украинцам запретили любую национальную символику, а официальное название бойцов дивизии в документах звучало как «галичане».

Как-то командир одной из рот Бауфф, увидев на казарменной клумбе цветы, высаженные трезубцем, яростно растоптал их. Когда дивизия отбыла на учебу в Германию, там ее членов тоже настигали расстройства. Немецкие офицеры по большей части презрительно смотрели на украинских подчиненных, не особо это скрывая. Галицкий унтершарфюрер Лазурко вспоминал, как в голландском тренировочном лагере немцы гоняли своих прихвостней в противогазах, приказывая при этом петь песни. А в качестве тренировок заставляли перемещаться по плацу с наполненным песком ранцем и отжиматься в лужах.

Герои карательных операций

Гиммлер на смотре в «Галичине». /Фото: 1.bp.blogspot.com

С ноября 1943-го «Галичиной» командовал оберфюрер СС Фрайтаг, имевший богатый полицейский опыт. Боевые германские офицеры его недолюбливали: Фрайтаг не участвовал ни в одном бою. В 1944-м из украинцев сформировали «боевую группу» для борьбы с польскими и советскими партизанами. Так начала свой путь гренадерская 14-я дивизия СС «Галичина». Каратели «воевали» исключительно превосходящей силой, предпочитая сражаться с безоружными мирными жителями. Их излюбленной тактикой были поджоги домов вместе с их обитателями, убийства мирных крестьян, в том числе женщин и детей. Только в своем родном Львове каратели уничтожили не менее полутора тысяч горожан, в Золочеве украинцев задействовали в расстрелах пленных красноармейцев. В Тернополе они отметились поджогом костелов вместе с прихожанами. А городок Олеско был полностью уничтожен галичанами с человеческими жертвами в 300 душ.

Прерванный полет «Галичины» и канадская диаспора

Пленные украинцы из СС. /Фото: i.pinimg.com

Летом 1944-го Красная армия наступала, и эсесовцам «Галичины» доверили оборону участка в 30 км шириной. Бронированные соединения РККА прорвали линию обороны сразу по нескольким направлениям. Под транспортным узлом Броды были окружены 8 дивизий из немецкой группировки включая украинцев. Попав в котел, новоиспеченные профашисткие союзники дрогнули. Борьба с мирным населением и столкновения с регулярными частями – не одно и то же. Да и недолюбливали украинские националисты реактивные «Катюши».

Памятник «Галичине» в Канаде. /Фото: pbs.twimg.com

Командованием 1-го Украинского фронта был отдан приказ на полное уничтожение фашистов при поддержке авиации и артиллерии. Из всех участников «Галичины» спаслось меньшинство. Многие из них предпочитали сдаваться кому угодно, лишь бы не красноармейцам. Уцелевшие представители «СС Галичины», которых не выдали Советскому Союзу, массово отправились создавать украинскую диаспору в Канаде.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070521/49783/