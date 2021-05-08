История о войнах

Николай Лошаков: как советский пленный летчик угнал у немцев самолет за 2 года до Девятаева

Этот воздушный рывок из плена считается первым авиапобегом в Великой Отечественной войне. Однако после успешного приземления угнанного «Шторха» (легкий немецкий самолет Fieseler Fi 156 Storch, используемый для разведки, связи и целеуказаний) беглецам Николаю Лошакову и Ивану Денисюку воевать больше не пришлось.

Последний бой

Как сказано в «Книге Памяти Республики Коми», на момент пленения в конце мая 1943 года летчик-истребитель Николай Лошаков воевал 4 месяца – до ноября 1942 года он учился, окончил военную авиашколу. Роковой боевой вылет, в результате которого Лошаков попал в плен, был для него 121-м, и вторым за день. Летчик к тому времени успел отличиться, лично сбив в небе Ленинградской области два самолета противника и один в составе группы истребителей.

По воспоминаниям Николая Лошакова, в тот день мотор его Як-16 над вражеской территорией начал барахлить, и ведущий группы приказал экипажу возвращаться домой. Когда «ястребок» уже повернул на обратный курс, на хвост ему сел «Фоккевульф», навстречу шел «Мессершмитт». «Мессера» удалось вывести из боя, повредив ему пулеметным огнем правый мотор, но два «FW-190» советский истребитель взяли в клещи. У Лошакова было тяжелое ранение – вражеские пули задели ногу и руку.

До своей территории летчик загоревшийся Як-16 дотянул, успел выпрыгнуть с парашютом. Однако парашютиста ветром отнесло к немецким окопам. При приземлении он потерял сознание и был пленен.

В плену

Николай Лошаков был молод, в мае 1943 года ему не исполнилось и 20 лет. Поэтому гитлеровцы поверили, что это первый, а не 121-й боевой вылет летчика-истребителя. Лошакова доставили в Ригу, начали вербовать для поступления в эскадрилью, состоящую из изменников Родины. Лошаков вспоминал, что в Риге он встретил бывший штурман истребительного полка майор Евгений Банщиков, тоже попавший в плен. Банщиков предупредил Лошакова, что надо бы сорвать вражеский план по созданию такого авиаподразделения.

Лошаков принял предложение служить в эскадрилье РОА, где ему в перспективе обещали предоставить штурвал истребителя. Полка же пленный работал в хозобслуге запасного аэродрома псковского города Остров (в 42 км южнее Пскова). Вскоре нашелся и товарищ, с которым летчик решился обсудить план будущего побега к своим – пленный пехотинец Иван Денисюк, который на аэродроме заправлял самолеты. Денисюк, в отличие от Лошакова, имел доступ к немецкой авиатехнике. Он по просьбе товарища зарисовывал расположение и детали приборов вражеских самолетов, стащил для Лошакова куртку и пилотку немецкого летчика.

Побег

В августе, после 2,5 месяцев плена, Лошаков вместе с Денисюком бежали, угнав самолет «Шторх» («Аист» в переводе с немецкого). Он в тот день только что приземлился на островской аэродром, летчик, комендант аэродрома Алоиз Мойзиш, ушел отдыхать. Денисюк тотчас же залил полный бак горючего, переодевшийся в немецкую форму Лошаков проник в кабину, завел мотор, дождался товарища, и легкомоторный «Аист» взмыл в небо. Немцы обстреливали «Шторх». Лошакова вновь ранило. Но побег удался – трофейный самолет успешно приземлился на колхозном поле деревни Бритино (Маловишерский район Новогородской области).

Трое деревенских ребятишек побежали докладывать председателю колхоза о странном самолете, летчики которого, одетые в немецкую форму, после приземления обнимались, плясали и разговаривали по-русски.

Свой «плен»

В тот же день Лошаков и Денисюк были арестованы и допрошены СМЕРШем. Газета Республики Коми «Красное знамя Севера», описывая подвиг Николая Лошакова, сообщала, что с момента приземления война для этих отважных беглецов закончилась – Лошакова военный трибунал приговорил к 20 годам заключения, Денисюка – к трем. Лошакова упрекнули в том, что не застрелился, а пошел в услужение к немцам (поскольку юноша сохранил в плену партбилет, срок в итоге уменьшили до 3 лет).

В воркутинском лагере Николай Лошаков отсидел полтора года, до августа 1945 года. Полной реабилитации удалось добиться только в 1959 году. Лошаков остался в Воркуте. После окончания горного техникума работал на угольных шахтах, а прежде – в авиаотряде «Воркутауголь». Был награжден знаками «Шахтерская слава» двух степеней. Умер ветеран в 1984 году.

… Герой Советского Союза Михаил Девятаев, который с группой товарищей в 1945 году на «Хенкеле» сбежал из немецкого концлагеря в Германии, более известен. Беглецов потом также долгое время проверяли в СМЕРШе, но не судили. Звезду Героя Девятаеву вручили только через 12 лет после войны, и не за боевые подвиги, а за достижения в отечественном ракетостроении.

Николай Сыромятников

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«Ничто не могло спасти фашизм от катастрофы»

Как Красная армия после Украины освобождала Молдавию и Румынию. Редкие снимки Второй мировой войны

«Лента.ру» продолжает публиковать уникальные кадры времен Второй мировой войны. Фотограф Артур Бондарь недавно приобрел в России у частного коллекционера снимки известного советского фотокорреспондента Олега Кнорринга, сделанные им в апреле 1944 года во время Уманско-Ботошанской операции Красной армии. Ее итогом стало освобождение юго-западной части правобережной Украины, части Молдавии, выход советских войск к границе с Румынией и их вступление на ее территорию.

Войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева за полтора месяца по распутице и бездорожью с боями прошли свыше 300 километров, 26 марта 1944 года первыми в Красной армии вышли к государственной границе СССР на реке Прут и перенесли военные действия за пределы нашей страны, освободив крупный румынский город Ботошани в предгорьях Карпат.

Уманско-Ботошанская операция не только закрепила успех победоносной Корсунь-Шевченковский операции Красной армии, нанеся существенный урон боеспособности вермахта. Ее уникальность в том, что войска 2-го Украинского фронта стремительно и последовательно, с ходу, в условиях весеннего половодья форсировали шесть рек — Горный Тикич, Южный Буг, Днестр, Реут, Прут и Сирет. «История войн не знает более широкой по своим размахам и сложности операции, которая была бы осуществлена в условиях полного бездорожья и весеннего разлива рек», — вспоминал потом маршал Советского Союза Иван Конев.

Успех Уманско-Ботошанской наступательной операции полностью изменил стратегическую ситуацию на советско-германском фронте. «С выходом к Карпатам наши войска раскололи стратегический фронт противника, нарушив взаимодействие групп армий "Южная Украина" и "Северная Украина"», — подчеркивал в своих мемуарах Конев, который вскоре после завершения триумфального броска к Карпатам был назначен командующим войсками 1-го Украинского фронта.

«Продвижение Красной армии в пределы Румынии до крайности обострило политическое положение в странах Юго-Восточной Европы, вызвало панику и смятение среди правящих кругов этих стран. Антонеску, Хорти и другие гитлеровские марионетки поняли, что близок и неминуем крах фашистской Германии, — указывал Конев. — Опасаясь народного восстания и стремясь удержать своих союзников, гитлеровская клика в марте 1944 года была вынуждена ввести в Венгрию, Румынию и Болгарию дополнительные контингенты своих войск. Но ничто не могло спасти фашизм от катастрофы».

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Дружинники с барабанами. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Мирные жители встречают советских солдат. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Женщины принесли подарки раненым солдатам. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Местные жители с балконов смотрят на советский танк Т-34. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Префект и военный комендант инспектируют город. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

В больнице. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Префект и военный комендант инспектируют город. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Дружинники с барабанами. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Жители города встречают советских солдат. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Жилые дома, разрушенные немецкой бомбардировкой. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Железнодорожный вокзал. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Генералы Филипп Жмаченко и Иван Сусайков беседуют с жительницей города, британской подданной. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Жители освобожденного румынского города встречают советских танкистов. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Советские солдаты на улице освобожденного города. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Пленные. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Префект и военный комендант объезжают город. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Советский фотокорреспондент снимает людей на улице города. Ботошани, Румыния. Апрель 1944 года.

Фото: Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря

Примар (мэр) Ботошани Кароль Артбергер и советский офицер. Румыния. Апрель 1944 года.

Источник: https://lenta.ru/photo/2021/04/19/botoshani/#0

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Под пятой Гитлера

Как побежденная Франция выживала в немецкой оккупации: уникальные снимки Второй мировой войны

«Лента.ру» продолжает публиковать редкие кадры времен Второй мировой войны. Фотограф Артур Бондарь в 2020 году приобрел на интернет-аукционе в Германии фронтовые снимки неизвестного немецкого военного — участника французской кампании вермахта 1940 года. Все негативы германской фотопленки Agfa Isopan F находились в специальном картонном кляссере и хорошо сохранились даже спустя 80 лет. На снимках запечатлены последствия вторжения Третьего рейха на территорию Франции: ее уничтоженные танки, убитые и сдающиеся в плен солдаты, разрушенные города, а также быт немецких военных и повседневная жизнь оккупированного Парижа.

В июне 1940 года Франция потерпела национальную катастрофу: в течение шести недель военная машина нацистской Германии стремительно сокрушила армию Третьей республики и ее союзников. 14 июня 1940 года войска вермахта торжественно вступили в сданный без боя Париж, а 22 июня 1940 года — ровно за год до нападения Гитлера на СССР — новый премьер-министр Франции маршал Анри Филипп Петен подписал унизительное перемирие с Третьим рейхом. Более половины французской территории вместе с Парижем оказались в непосредственной немецкой оккупации, а на юге страны было сформировано марионеточное правительство с местопребыванием в небольшом курортном городе Виши.

Так начался самый позорный период в истории Франции — эпоха коллаборационистского режима Виши, знаменем которого было отрицание наследия Великой французской революции и возврат к традиционной консервативной идеологии и ценностям католической веры (так называемая «национальная революция»). Бывший герой Первой мировой войны маршал Петен стал номинальным «главой Французского государства», но фактически полностью находился под контролем Третьего рейха.

Уже в ноябре 1942 года гитлеровские войска оккупировали всю территорию Франции. Это имело ужасные и трагические последствия — только в период с 1942 по 1944 год германские нацисты и их французские пособники депортировали в концентрационные лагеря около 76 тысяч евреев. Режим Виши потерпел крах летом 1944 года после освобождения Франции силами англо-американских союзников по антигитлеровской коалиции.

В послевоенной Франции память о сокрушительном поражении 1940 года и массовом коллаборационизме в годы Второй мировой войны стала болезненной и неизжитой травмой национального самосознания, последствия которой сказываются в стране и по сей день.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Обед немецких солдат солдатским сухим пайком в поле. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Французские солдаты сдаются в плен немцам. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Колонна немецких войск движется по разрушенному городу. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Подбитый французский тяжелый танк Char B1. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные на автомобиле и пешие местные жители на одной из улиц города в районе Монмартра. Париж, Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкий военный позирует на фоне дворца в Версале. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные пьют пиво после обеда. Париж, Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкий военный ловит рыбу в реке. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные готовятся к обеду. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные в общественном туалете на улице города. Париж, Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Французские девушки на площади Согласия. Париж, Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Французский средний танк Somua S35 таранит кирпичную ограду одного из домов. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные в кузове военного грузовика. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Убитый темнокожий французский солдат. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные вместе с местными жителями возле Вечного огня на Могиле неизвестного солдата на парижской площади Звезды (после войны ее переименуют в площадь Шарля де Голля) у Триумфальной арки. Памятник посвящен французам, погибшим в Первой мировой войне. Париж, Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные вместе с мулом в утреннем тумане. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные возле солдатской палатки. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Вид на улицу Руаяль в сторону площади Согласия со ступеней церкви Мадлен. Париж, Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные выходят из базилики Сакре-Кер на вершине холма Монмартр. Париж, Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные обедают во время привала. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Колонна немецких войск движется по разрушенному городу. Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Проводы из дома на фронт. Германия, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Могила немецкого ефрейтора Теодора Лониена, погибшего 7 июня. Лафоо, Франция, 1940 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Убытие немецкого военного в отпуск домой. Франция, 1940 год.

Источник: https://lenta.ru/photo/2021/04/02/bondar/#0

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Цвет войны

Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой

«Лента.ру» продолжает публиковать уникальные кадры времен Второй мировой войны. Фотограф Артур Бондарь в 2020 году купил на аукционе в Нидерландах любительский фотоархив неизвестного немецкого солдата. Примечательно, что он целиком состоит из цветных фотопленок. В отличие от СССР, на Западе во время Второй мировой войны цветная фотография была относительно доступной, хотя и недешевой.

Все снимки сделаны по мере продвижения немецких войск в Восточную Европу. Камера фиксировала местные пейзажи, разрушенные мосты, румынские и украинские деревни, их жителей, немецких солдат и офицеров в минуты отдыха. На некоторых кадрах, снятых, видимо, во время отпуска, остались улицы Берлина, обитатели зоопарка и городские цветы.

На одной фотографии запечатлена Мемориальная церковь кайзера Вильгельма (нем. Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche), до войны считавшаяся самой высокой в Берлине, — ее высота составляла 113 метров. 23 ноября 1943 года в ней прозвучала последняя проповедь, а спустя несколько часов храм был почти полностью разрушен в ходе авианалета англо-американских союзников.

После Второй мировой войны местные власти собирались снести руины церкви, но возмущенные жители Берлина не позволили это сделать. В начале 1960-х годов рядом с уцелевшей колокольней, которую бережно отреставрировали, построили новые церковные здания в модернистском стиле. Возрожденную Мемориальную церковь кайзера Вильгельма немцы считают одним из символов послевоенной мирной Германии, памятником-предупреждением.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие солдаты во время привала. Украина, 1941 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Женщина несет воду по сельской улице. Украина, сентябрь 1941 года.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие офицеры обедают. Украина, 1941 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Деревенская улица. Предположительно Румыния, 1941 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Жители села в Карпатах. Предположительно Румыния, 1941 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Деревянный дом. Предположительно Румыния, 1941 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Жители села в Карпатах. Предположительно Румыния, 1941 год.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Дама у клумбы с тюльпанами в Берлинском зоопарке. 1942-1943 годы.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Берлин, 1942-1943 годы.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Немецкий военный с девушкой. Место и время съемки неизвестно.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Цветы в зоопарке. Берлин, 1942-1943 годы.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Пилот люфтваффе (немецких ВВС) пишет письмо домой. Место и время съемки неизвестно.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Разрушенное гидротехническое сооружение на реке Тетерев. Житомир, Украина, 23 сентября 1941 года.

Фото: автор неизвестен / частная коллекция Артура Бондаря

Слоновник в Берлинском зоопарке. 1942-1943 годы.

Источник: https://lenta.ru/photo/2021/03/07/colourwar/#0

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Зиновий Колобанов: за что танкиста №1 посадили в ГУЛАГ

Сегодня Зиновий Колобанов входит в число самых известных отечественных танкистов-асов. За отвагу и результативность в боях на фронтах Великой Отечественной войны Колобанов, помимо звания Героя, был представлен еще к нескольким наградам. Однако и этого могло бы не быть. Дело в том, что в 1940 году Зиновий Колобанов был осужден и отправлен в лагерь. Да и после победы ас имел все шансы попасть под трибунал.

Причина первого заключения

Зиновий Григорьевич Колобанов появился на свет в 1913 году в селе Арефино современной Нижегородской области. По крайней мере, именно такие данные сообщает в своей книге «Советские танковые асы», Михаил Барятинский. Колобанов-старший не вернулся с гражданской войны, поэтому его и еще двоих детей мать поднимала в одиночку. Тем не менее Колобанов смог получить по меркам тех лет вполне приличное образование: он окончил 8 классов, а потом подал документы в индустриальный техникум. Впрочем, получить диплом Зиновий не успел: с третьего курса он был призван в ряды красноармейцев.

Вскоре, вместо техникума, Колобанов стал выпускником Орловского бронетанкового училища имени Фрунзе, а к осени 1939 года, когда началась советско-финлядская война, – уже командовал танковой ротой. Несколько раз Зиновий Григорьевич находился на грани жизни и смерти, в том числе и при рейде на Выборг. Именно тогда, как утверждает Барятинский, Колобанов и должен был получить звание Героя Советского Союза. Правда, официально Героем он так и не стал. Дело в том, что в марте 1940 года между сторонами был заключен мирный договор, благодаря которому советские солдаты принялись «брататься» с бывшими врагами. За это всех начальников отправили в ГУЛАГ. В их числе оказался и Колобанов.

Герой не на бумаге, а в жизни

Когда началась Великая Отечественная война, советской армии катастрофически недоставало грамотных офицеров. По этой причине многих военачальников освободили из лагерей. Так Зиновий Колобанов снова оказался в строю. Власти не просчитались: Колобанов и в самом деле доказывал не словом, а делом, что он вовсе не преступник, а настоящий боец. Как пишет Георгий Савицкий в своей книге «Танкисты атомной войны», Зиновий Григорьевич стал командиром танковой роты. Он показал себя уже в августе 1941 года. Тогда ас лично устранил 22 вражеских танка, а всего рота Колобанова уничтожила 43 машины противника. И это при том, что бой длился всего полчаса.

По словам Савицкого, Зиновий Колобанов снова был представлен к званию Героя и снова его не получил. Кто-то посчитал, что Колобанов «обойдется» и орденом Красного Знамени. Этот «кто-то» до сих пор остается неизвестным. Но в архиве и по сей день хранится наградной лист с зачеркнутой красным карандашом фамилией «Колобанов». Так что домой Зиновий Григорьевич вернулся без громких титулов, только с тяжелыми ранениями и контузией. Тем не менее, он решил и дальнейшую свою жизнь посвятить армии. К сожалению, на этом неприятности Колобанова не закончились.

Риск трибунала и ударник труда

Судя по учетной карточке, через 2 месяца после победы Зиновия Колобанова назначили заместителем командира 69-го танкового батальона 14-го механизированного полка 12-й механизированной дивизии 5-й гвардейской танковой армии в Барановичском военном округе. Однако в декабре 1951 года танкист-ас был переведён в Группу Советских Войск в Германии. Именно там Колобанова и поджидала новая беда. Как утверждает Михаил Барятинский, один из солдат его батальона перешел в английскую зону оккупации. Зиновия Григорьевича, скорее всего, отдали бы под трибунал, если бы за него не вступились коллеги. Только благодаря им, Колобанова в наказание перевели в Белорусский военный округ.

Как пишет Максим Коломиец в своей книге «Советский тяжелый танк КВ-1. Первые танки Победы», Зиновий Колобанов прослужил в вооруженных силах до 1958 года, а после – был отправлен в запас. Он остался в Белоруссии, работал на Минском автомобильном заводе в отделе технического контроля. Но даже на гражданке Колобанов сумел отличиться: ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Впрочем, развал Союза Зиновий Григорьевич тоже успел застать. Он умер в 1994 году в возрасте 83 лет. И пусть он так и не стал Героем на бумаге, в жизни он точно им был!

Источник: https://russian7.ru/post/zinoviy-kolobanov-za-chto-tankista-N1-p/

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