Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Европы

Волжская гидроэлектростанция сегодня — крупнейшая в европейской части России, а в 1960-е годы, после запуска в эксплуатацию, была крупнейшей в мире, причем не только среди гидроэлектростанций, но и среди электростанций вообще. Её установленная мощность составляет 2671 МВт. ГЭС расположена в северной части Волгограда и входит в Волжско-Камский каскад ГЭС, являясь его нижней ступенью. Волжская ГЭС играет важную роль в обеспечении надёжности работы Единой энергосистемы России, а также обеспечивает крупнотоннажное судоходство, водоснабжение, орошение засушливых земель. Станция является филиалом крупнейшей гидрогенерирующей компании России ПАО «РусГидро».

Фотографии и текст Славы Степанова

1. ГЭС была воздвигнута в рекордно короткие сроки: советским инженерам и строителям потребовалось всего 6 лет, чтобы запустить первый гидроагрегат тогда еще Сталинградской ГЭС, а окончательно строительство было завершено в 1961 году. Сразу после запуска это была крупнейшая гидроэлектростанция в мире. Ввод в эксплуатацию Волжской ГЭС сыграл решающую роль в энергоснабжении Нижнего Поволжья и Донбасса и объединил между собой крупные энергосистемы Центра, Поволжья, Юга.

2. Гидроэлектростанция стала «визитной карточкой» Советского Союза. Ею гордилась вся страна наравне с освоением высоких технологий, первыми в мире атомными электростанциями, первым полетом человека в космос. Посмотреть на Волжскую ГЭС приезжали представители из всех стран мира: президент Франции Шарль де Голль, президент Египта Гамаль Абдель Насера, президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин, президент Югославии Иосип Броз Тито, вождь кубинского революционного движения Фидель Кастро, герой Кубинской революции Че Гевара и многие другие.

3. Сегодня ГЭС является одним их основных звеньев единой энергетической системы европейской части России, выработанная электроэнергия обеспечивает энергией и светом центральные и южные районы России.

4. На станции установлено 22 гидроагрегата с поворотно-лопастными турбинами.

5. Шахта турбины.

6. Установленная мощность станции составляет 2671 МВт.

7. Здание Волжской ГЭС.

8. Паводковый весенний водосброс.

9. Длина водосливной плотины составляет 725 м. Всего имеется 27 водосливных пролётов, ещё в одном пролёте расположен рыбоподъёмник.

10. Водосливные пролёты перекрываются плоскими затворами, оперирование затворами производится при помощи двух козловых кранов грузоподъёмностью 125 тонн.

11. Через плотину во время весеннего паводка проходит до двух миллиардов кубометров воды в сутки.

12. По сооружениям ГЭС проложены железнодорожный и автомобильный переходы, поэтому она не только вырабатывает энергию, но и служит переправой через Волгу. Общая длина гидроузла составляет 5 километров.

13. Для пропуска речных судов через гидроузел был построен двухлинейный шлюз. Он поднимает суда на 26-метровую высоту, чтобы они могли пройти из Волги в водохранилище.

Источник: https://loveopium.ru/texnika/volzhskaya-ges-krupnejshaya-gidroelektrostanciya-evropy.html