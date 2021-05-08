Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Безумные машины

Безумные машины

На протяжении веков люди изобретают и реализуют амбициозные проекты по созданию автомобилей. Часть изобретателей творят ради интереса, другие чтобы сэкономить, третьи хотят поразить.

Подборка безумных машин со всех концов света.

Начнем с простого. В августе 2007 года 192 элемента Oxyride формата AA питали автомобиль, достигший максимальной скорости 122 км/ч, попавший тем самым в книгу рекордов Гиннесса. (Фото Kiyoshi Ota):

В августе 2007 года 192 элемента Oxyride формата AA питали автомобиль, достигший максимальной скорости 122 км/ч, попавший тем самым в книгу рекордов Гиннесса

Автомобиль в виде биты для крикета. (Фото Krishnendu Halder):

Автомобиль в виде биты для крикета

На улицах Манилы. Студент из Филиппин построил автомобиль на солнечных батареях. (Фото Romeo Ranoco | Reuters):

Студент из Филиппин построил автомобиль на солнечных батареях

Тюнинговое такси-«копейка» на улицах Гаваны. (Фото Desmond Boylan):

Тюнинговое такси-«копейка» на улицах Гаваны

Немецкий дизайнер велосипедов и его проект в США, недалеко от Филадельфии. (Фото Thomas Peter):

Немецкий дизайнер велосипедов и его проект в США, недалеко от Филадельфии

Автомобиль Мессершмитт KR200 1957 года уже тюнингованный с «рождения», ничего добавлять не надо. (Фото Desmond Boylan | Reuters):

Мессершмитт KR200 1957

Турист из Нидерландов на велосипеде в Янгоне, Мьянма. (Фото Soe Zeya Tun):

Турист из Нидерландов на велосипеде в Янгоне, Мьянма

Машина-дерево, Ванкувер. (Фото Andy Clark | Reuters):

Машина-дерево, Ванкувер

Длинный-предлинный автобус в Куритиба, Бразилия. (Фото STRINGER Brazil):

Длинный-предлинный автобус в Куритиба, Бразилия

Карнавальный мотоцикл в Лагосе, Нигерия. (Фото Akintunde Akinleye):

Карнавальный мотоцикл в Лагосе, Нигерия

Поклонник Чужих на мотоцикле в Бангкоке. (Фото Sukree Sukplang):

Поклонник Чужих на мотоцикле в Бангкоке

Джип Ford Explorer, сделанный из Lego, Чикаго. (Фото Frank Polich):

Джип Ford Explorer, сделанный из Lego, Чикаго

Высокотехнологичные велосипеды для доставки донорской спермы для клиник по искусственному оплодотворению в Сиэтле. (Фото Anthony Bolante | Reuters)

Высокотехнологичные велосипеды для доставки донорской спермы для клиник по искусственному оплодотворению в Сиэтле

Машина-туфля. Хайдарабад, Индия. (Фото Krishnendu Halder):

Машина-туфля

Электрический трицикл в Пекине. (Фото David Gray):

Электрический трицикл в Пекине

Автомобиль, обшитый тростником. (Фото Akintunde Akinleye):

Автомобиль, обшитый тростником

Миниатюрный мотоцикл. Проблем с парковкой не будет. (Фото Nacho Doce | Reuters):

Миниатюрный мотоцикл

Эксклюзивные Мерседесы на автосалоне в Токио. (Фото Toru Hanai):

Эксклюзивные Мерседесы на автосалоне в Токио

Terrafugia Transition  («Переход») — летающий автомобиль со складными крыльями. По замыслу Transition способен двигаться по асфальту на обычных для автотрасс скоростях, а в воздухе разгоняться до скоростей, свойственных спортивным самолётам что может резко повысить мобильность перемещения людей между городами. При этом должен помещаться в стандартном автомобильном гараже. На начало 2013 года, автомобиль все еще проходил различные испытания. (Фото Allison Joyce | Reuters):

Terrafugia Transition («Переход») — летающий автомобиль со складными крыльями

Деревянный мотоцикл. (Фото Laszlo Balogh):

Деревянный мотоцикл

Кому не хватает денег на настоящую Ламборгини, может попробовать создать ее копию. (Фото Reuters Staff | Reuters):

Кому не хватает денег на настоящую Ламборгини, может попробовать создать ее копиюКому не хватает денег на настоящую Ламборгини, может попробовать создать ее копию

Тюнинговый Fiat 500. (Фото Arnd Wiegmann):

Тюнинговый Fiat 500

Изобретатель из Израиля и его картонный велосипед. (Фото Baz Ratner):

Изобретатель из Израиля и его картонный велосипед

Пенни-фартинг (другие известные названия — «высокое колесо») — один из ранних типов велосипеда, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом, который получил распространение в 1880-х годах. (Фото Toby Melville):

Пенни-фартинг

Одноколесный велосипед на улицах Шанхая. (Фото China Photos):

Одноколесный велосипед на улицах Шанхая

Безумная машина на окраине Шэньяна, Китай. (Фото Stringer Shanghai):

Безумная машина на окраине Шэньяна, Китай

Электромобиль из бамбука. (Фото Issei Kato):

Электромобиль из бамбука

Тест-драйв микро-автомобиля в Бруклине. (Фото Ho New):

Тест-драйв микро-автомобиля в Бруклине

В Венеции нет автомобилей. Но если очень хочется… Прогулка по Гранд-каналу. (Фото STRINGER Italys):

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Автомобиль-бильярд. (Фото Krishnendu Halder):

Автомобиль-бильярд

Самодельный мотоцикл-монстр. (Фото Corp – CDIC):

Самодельный мотоцикл-монстр

Многоместный велосипед на улицах Парижа. (Фото Charles Platiau | Reuters):

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Источник: https://loveopium.ru/neobychnoe/bezumnye-mashiny.html

08.05.2021 - Posted by | Авто...

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