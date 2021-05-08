Безумные машины

На протяжении веков люди изобретают и реализуют амбициозные проекты по созданию автомобилей. Часть изобретателей творят ради интереса, другие чтобы сэкономить, третьи хотят поразить.

Подборка безумных машин со всех концов света.

Начнем с простого. В августе 2007 года 192 элемента Oxyride формата AA питали автомобиль, достигший максимальной скорости 122 км/ч, попавший тем самым в книгу рекордов Гиннесса. (Фото Kiyoshi Ota):

Автомобиль в виде биты для крикета. (Фото Krishnendu Halder):

На улицах Манилы. Студент из Филиппин построил автомобиль на солнечных батареях. (Фото Romeo Ranoco | Reuters):

Тюнинговое такси-«копейка» на улицах Гаваны. (Фото Desmond Boylan):

Немецкий дизайнер велосипедов и его проект в США, недалеко от Филадельфии. (Фото Thomas Peter):

Автомобиль Мессершмитт KR200 1957 года уже тюнингованный с «рождения», ничего добавлять не надо. (Фото Desmond Boylan | Reuters):

Турист из Нидерландов на велосипеде в Янгоне, Мьянма. (Фото Soe Zeya Tun):

Машина-дерево, Ванкувер. (Фото Andy Clark | Reuters):

Длинный-предлинный автобус в Куритиба, Бразилия. (Фото STRINGER Brazil):

Карнавальный мотоцикл в Лагосе, Нигерия. (Фото Akintunde Akinleye):

Поклонник Чужих на мотоцикле в Бангкоке. (Фото Sukree Sukplang):

Джип Ford Explorer, сделанный из Lego, Чикаго. (Фото Frank Polich):

Высокотехнологичные велосипеды для доставки донорской спермы для клиник по искусственному оплодотворению в Сиэтле. (Фото Anthony Bolante | Reuters)

Машина-туфля. Хайдарабад, Индия. (Фото Krishnendu Halder):

Электрический трицикл в Пекине. (Фото David Gray):

Автомобиль, обшитый тростником. (Фото Akintunde Akinleye):

Миниатюрный мотоцикл. Проблем с парковкой не будет. (Фото Nacho Doce | Reuters):

Эксклюзивные Мерседесы на автосалоне в Токио. (Фото Toru Hanai):

Terrafugia Transition («Переход») — летающий автомобиль со складными крыльями. По замыслу Transition способен двигаться по асфальту на обычных для автотрасс скоростях, а в воздухе разгоняться до скоростей, свойственных спортивным самолётам что может резко повысить мобильность перемещения людей между городами. При этом должен помещаться в стандартном автомобильном гараже. На начало 2013 года, автомобиль все еще проходил различные испытания. (Фото Allison Joyce | Reuters):

Деревянный мотоцикл. (Фото Laszlo Balogh):

Кому не хватает денег на настоящую Ламборгини, может попробовать создать ее копию. (Фото Reuters Staff | Reuters):

Тюнинговый Fiat 500. (Фото Arnd Wiegmann):

Изобретатель из Израиля и его картонный велосипед. (Фото Baz Ratner):

Пенни-фартинг (другие известные названия — «высокое колесо») — один из ранних типов велосипеда, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом, который получил распространение в 1880-х годах. (Фото Toby Melville):

Одноколесный велосипед на улицах Шанхая. (Фото China Photos):

Безумная машина на окраине Шэньяна, Китай. (Фото Stringer Shanghai):

Электромобиль из бамбука. (Фото Issei Kato):

Тест-драйв микро-автомобиля в Бруклине. (Фото Ho New):

В Венеции нет автомобилей. Но если очень хочется… Прогулка по Гранд-каналу. (Фото STRINGER Italys):

Автомобиль-бильярд. (Фото Krishnendu Halder):

Самодельный мотоцикл-монстр. (Фото Corp – CDIC):

Многоместный велосипед на улицах Парижа. (Фото Charles Platiau | Reuters):

Источник: https://loveopium.ru/neobychnoe/bezumnye-mashiny.html