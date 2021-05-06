14 самых нелепых и уродливых нарядов для очень больших женщин, которые вдохновили популярного тик-токера

Полные женщины хотят и могут выглядеть стильно и модно. Существует масса компаний, которые занимаются выпуском одежды для дам плюс-сайз. Разные бренды по-своему понимают красоту и моду. Иногда их коллекции выглядят, мягко говоря, странно. Недавно TikToker Ханна наткнулась на линию одежды, которая показалась ей настолько нелепой, что она выпустила на эту тему несколько забавных видеороликов. Женщина раскритиковала в пух и прах уродливые и неуместные наряды для полных. Этот весёлый сериал привлёк около миллиона зрителей со всего мира.

«Вы знаете все те видео, где я высмеиваю совершенно уродливые, неуместные вещи для людей больших размеров? Что ж, теперь пора добавить ещё один бренд в чёрный список. За такое надо привлекать к ответственности».

Тиктокерша Ханна.

1. Модные джинсы?

Когда твоим ногам нужны абажуры.

«Эти штаны — преступление против человечества, иначе не скажешь! Фу», — говорит Ханна.

2. Маленькое чёрное платье

Нежные объятия двух парусников перенесут вас в ночную жизнь….

«Если вы молодая мама, которая ведёт своего ребенка в клуб, это может быть отличным вариантом для вас». Комментаторы тоже не отставали в оценках. Многие писали, что не понимают, как это можно купить за деньги и что дизайнеров надо заставить носить то, что они придумывают.

3. Когда жарко

За что?

«Если вы хотите заплатить 35 долларов за пару шорт, которые выглядят так, как будто они прошли через измельчитель древесины, Fashion Nova поможет вам …»

На своей странице Ханна освещает множество разных тем, в том числе любовь к себе. Она публикует мотивационные ролики на тему избавления от расстройства пищевого поведения и устранения негативных предрассудков, которые часто ассоциируются с полнотой. Её юмор и позитивные взгляды на жизнь привлекают множество пользователей на её страничку.

4. Странный костюмчик

Сложно сказать, что здесь самое ужасное.

«Если вы хотите выглядеть так, как будто прошли через грязь по колено, чтобы добраться до лавочки — эта двоечка для вас!»

5. Комбинезон в виде кредитной карты

Не хватает даты и кода CVC.

«Не могу даже предположить по какому случаю можно облачиться в подобный наряд?»

Ханна говорит, что до сих пор не может поверить, что её аккаунт в TikTok внезапно снискал такой успех. «Я сделала эти видео, когда однажды просматривала маркетинговое электронное письмо Fashion Nova. Вещи настолько поразили меня своим нелепым видом, что я стала показывать их своему парню. При этом я описывала насколько странными и уродливыми были некоторые из предметов одежды. Он сказал, что мои комментарии были довольно забавными и предложил выложить ролики в TikTok».

6. Королева, но не однозначно

Платье ничего, но надпись…

«Я знаю, что это должно быть слово Queen (королева), но вы не можете заставить меня не читать это как Queez. Что это? Кто я?»

Ханна пыталась разобраться в причинах своей интернет-славы. Она сказала, что устала смотреть на то, как многие магазины выставляют столь ужасные коллекции для полных, но не ожидала, что её крик души привлечёт столько внимания.

7. Смелое платье

«Как по мне эта модель является чем-то средним между мешком с картошкой и рыболовной сетью. Кроме того, как можно это носить, чтобы оно внезапно не разошлось и не обнажило всё?»

8. Спорная красота

«Если вы когда-нибудь хотели надеть сетчатое боди с перевёрнутыми номерными знаками… У меня для вас есть отличные новости! Вот оно!»

9. Очередной комбинезон

Это похоже на костюм супергероя. Он ничего не делает, он просто хочет выглядеть красиво.

«Если вы даже не можете заставить эту вещь хорошо выглядеть на модели, то у меня вообще нет никаких шансов».

Как женщина больших размеров, Ханна часто разочаровывается в выборе одежды. «Хотя моё видео было только об одежде бренда Fashion Nova, я разочарована сегодняшней модой. Особенно той, что представлена в больших размерах», — сказала она.

«Конечно, я полностью признаю, что не являюсь авторитетом в области моды, и мои комментарии были основаны исключительно на моём личном вкусе. Цель заключалась в том, чтобы указать на странные дизайнерские решения в отношении товаров для полных, которые предлагались данным брендом. Например, перевёрнутые принты, в высшей степени странные цветовые схемы и баснословные цены за вещи, которые представляют собой лишь клочок ткани».

10. Фараоны

Много фотошопа и фараонов.

«Как человек больших размеров и еврейка, я чувствую, что могу с уверенностью тут сказать: «Отпусти мой народ».

11. Универсальный наряд

Кто-то украл занавески.

«Эта вещь для больших и нормальных размеров. Я смогла найти только модель нормального размера, но… всё равно, больше всего, как по мне, это похоже на постельное покрывало».

Ханна, конечно, понимает, что пандемия нанесла серьёзный ущерб индустрии одежды больших размеров и не только. Многие компании обанкротились, магазины закрылись. В целом, если шире взглянуть на рынок моды, заметно, что более высокие затраты на производство одежды больших размеров отпугивают потенциальных инвесторов.

12. Это секонд-хэнд?

Даже модель не выглядит счастливой.

Ханна считает, что инвесторы зря боятся. Исследование рынка, проведённое NPD, показало, что рост продаж одежды больших размеров в одних только США почти вдвое превышает темпы роста рынка одежды в целом. Экономические издания отмечают миллиардные прибыли в этой сфере. Популярность подобных товаров и спрос на них только растёт.

По оценкам NPD, 70 процентов женщин в США носят большие размеры. В Великобритании похожий показатель. Однако в этих размерах производится менее 20 процентов одежды. Потребители с большими размерами часто сталкиваются не только с не очень привлекательным дизайном, но также и с чрезвычайно низким качеством подобной одежды. Поэтому является ли бренд Fashion Nova частью этой проблемы или её решением, решать лишь вам самим.

13. Гидрокостюм?

Когда комбинезон тюремщика встретился с комбинезоном велосипедиста. Комбинезон = мода.

«Я действительно думаю, что этот наряд мог быть вполне ничего, но этот шрифт просто ужасен».

«Женщины больших размеров постоянно остаются вне модных тенденций, и шоппинг вместо удовольствия становится настоящим мучением», — сказала Ханна. Она говорит, что довольно часто переплачивает огромные деньги. Ведь выбор одежды больших размеров очень сильно ограничен. Единственные доступные места в этом плане — это модные бутики или наоборот магазины с низкокачественными и даже вредными товарами.

14. Пышненько!

Я девочка Барби в мире Барби.

«Если бы это рекламировалось как домашняя одежда, это было бы одно. Но с модной сумочкой в тон и высокими каблуками? Где ты собираешься носить это, детка?»

Многие более экологичные варианты чрезвычайно дороги. Очень часто, к тому же, они выглядят надменно и весьма нелестно. Не говоря уже о том, что многие бренды даже не удосуживаются нанимать моделей больших размеров для демонстрации одежды на своих веб-сайтах. Поэтому поиски красивой одежды, или хотя бы просто приятной удобной вещи превращаются иногда в непомерно разочаровывающее и деморализующее действо.

Ханна подчеркнула, что способность выражать себя через свой личный стиль важна для всех — это укрепляет уверенность и чувство собственного достоинства. «Мы все заслуживаем иметь возможность найти одежду нашего размера, нашего стиля и нашего ценового диапазона. Ставить полных людей в положение попрошаек, несправедливо», — сказала она.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050521/49760/