Секрет живописных развалин: как выглядят руины глазами художников

Руины для художников – возможность затронуть темы ветхости и вечности, «поиграть» со временем, перенести действие в прошлое или в будущее, а то и вовсе в параллельный мир. Разрушенные временем, стихией или человеком здания украшают огромное количество рисунков и холстов; они становились то частью декорации, то центральным объектом, на который направлено все внимание. Разные руины вызывают разные чувства у тех, кто на них смотрит, – и вот почему.

Картины с изображением древних развалин

Руины уже очень давно отличались этим свойством – будоражить воображение, ведь они представляли собой следы ушедших в прошлое цивилизаций, а значит, давали ключ к пониманию целых миров. Интерес к развалинам – очень давнее явление, как и интерес человека к познанию и изучению самого себя. Много веков назад древние греки приходили к руинам Ниневии и Вавилона, уже разрушенным ко времени расцвета цивилизаций античности. Пройдет время – и уже храмам афинского Акрополя доведется стать руинами, вдохновляющими художников служить источником вдохновения для цивилизации нового времени.

Джованни Баттиста Пиранези. Храм Сатурна

Древние храмы, руины давно разрушенных дворцов и храмов – не просто живописный фон для искусства настоящего, но еще и символ преемственности, передачи мудрости ушедших поколений новым. Среди развалин при достаточно живом воображении можно заметить и призраков – ведь именно среди руин храмов полагалось бы искать пристанище древним богам, а в недрах разрушенных замков – душам их владельцев, не нашедшим покоя. Еще больше привлекательности старинным развалинам придавали загадки, касающиеся их появления и последующего разрушения. Стоунхендж, например, представлялся творением гигантов, которыми управлял волшебник Мерлин.

М. Риччи. Каприччио с римскими руинами

Особенный интерес к руинам возник во времена Возрождения. Развалинам античного периода уделялось много внимания – их изучали художники наравне с анатомией: и то, и другое требовалось для выведения искусства живописи на новый уровень. Следы древнеримской культуры были для эпохи Ренессанса символом просвещения и передачи знаний, еще недавно казавшихся утраченными.

Не один, не два и даже не одна сотня художников посетили Италию в период обучения мастерству живописца – это было частью обязательной программы. Римский Форум, Колизей, Пантеон тщательно изучались и многократно воспроизводились на холстах и рисунках. Со временем, правда, для того, чтобы повысить привлекательность произведений с изображениями развалин, художники стали выстраивать композицию по-своему, без учета истинного расположения руин.

Дж. П. Панини. Фантастический вид с Пантеоном и другими памятниками Древнего Рима

Это приводило к интересным последствиям – например, Джованни Баттиста Пиранези, архитектор, прославившийся своими изображениями зданий и руин, настолько живописно изображал Рим, что после знакомства с самим городом туристы бывали разочарованы: на произведениях мастера вечный город выглядел гораздо ярче и выразительнее, чем в действительности.

Путешествия во времени – как могли бы выглядеть древние храмы раньше или современные здания в далеком будущем

Сначала руины древних храмов были фоном, декорацией для библейских сюжетов, а позже стали украшать и произведения относительно нового жанра живописи – пейзажа. Оказалось, что развалины прекрасно вписываются в природный ландшафт, а живые деревья и цветы гармонично дополняют каменные сооружения. Такие картины пользовались все большим спросом у покупателей, и в XVII веке появился отдельный жанр – каприччио.

Ю. Робер. Воображаемый вид Большой галереи Лувра в руинах

Художники не просто переносили на холсты изображения реально существующих руин – они придумывали новые. Фантазировали и относительно того, как могли когда-то выглядеть разрушенные античные строения. Французский художник Юбер Робер, прозванный «Робер из развалин» и занимавший пост хранителя Королевского музея в Лувре, создал около тысячи картин, изображал реальные и воображаемые развалины, вдохновляясь теми руинами, что посещал сам.

Дж. Ганди. Банк Англии в руинах

Открытые по второй половине XVIII века Помпеи и Геркуланум – римские города, погибшие в начале новой эры в результате извержения Везувия – лишь прибавили интереса к теме руин, впрочем, никогда не утихавшего в среде художников, любителей живописи и коллекционеров.

Не только ушедшие в прошлое средиземноморские цивилизации давали вдохновение художникам. Многообещающей в художественном смысле оказалась история разрушенных британских аббатств – тех, что выглядели тихо и торжественно днем и становились, конечно же, пристанищем привидений в ночной тиши.

С. Петер. Разрушенная готическая церковь у реки при лунном свете

На протяжении всего XIX века художники изображали руины в самых фантастических их видах, увлеченные идеей бренности всего сущего, а история неумолимо приближала те дни, когда и то, что создано в новое время, и то, что удавалось сохранять с давних времен, превратится в развалины.

Руины XX и XXI века

Если пал Рим, то же однажды может случиться и с другими процветающими сейчас городами и державами – так рассуждали руинисты. В качестве творческих экспериментов появлялись картины-фантазии о том, как могли бы выглядеть руины существующих зданий. Но наступило XX столетие, и в развалинах больше не было недостатка – теперь они были не отзвуком давно ушедшего, а трагическим сопровождением века мировых войн.

В.Н. Кучумов. У Марсова поля. 1942 г.

Изменилось настроение произведений живописи и графики; особенно это было заметно в отношении творчества тех художников, что раньше изображали античные руины. После поэтичной, романтизированной составляющей пасторали или величественного фона для библейских мифов руинам стали отводить главную роль в сюжетах, а сами картины транслировали уже не торжество и покой, а печаль и опустошенность.

Некоторые из руин остались лишь на картинах, как. например, руины Храма Солнца в Пальмире. Архитектурная достопримечательность была уничтожена уже в XXI веке

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050521/49765/