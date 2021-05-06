Николлетто

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Секрет живописных развалин: как выглядят руины глазами художников

Руины для художников – возможность затронуть темы ветхости и вечности, «поиграть» со временем, перенести действие в прошлое или в будущее, а то и вовсе в параллельный мир. Разрушенные временем, стихией или человеком здания украшают огромное количество рисунков и холстов; они становились то частью декорации, то центральным объектом, на который направлено все внимание. Разные руины вызывают разные чувства у тех, кто на них смотрит, – и вот почему.

Картины с изображением древних развалин

Руины уже очень давно отличались этим свойством – будоражить воображение, ведь они представляли собой следы ушедших в прошлое цивилизаций, а значит, давали ключ к пониманию целых миров. Интерес к развалинам – очень давнее явление, как и интерес человека к познанию и изучению самого себя. Много веков назад древние греки приходили к руинам Ниневии и Вавилона, уже разрушенным ко времени расцвета цивилизаций античности. Пройдет время – и уже храмам афинского Акрополя доведется стать руинами, вдохновляющими художников служить источником вдохновения для цивилизации нового времени.

Джованни Баттиста Пиранези. Храм Сатурна

Джованни Баттиста Пиранези. Храм Сатурна

Древние храмы, руины давно разрушенных дворцов и храмов – не просто живописный фон для искусства настоящего, но еще и символ преемственности, передачи мудрости ушедших поколений новым. Среди развалин при достаточно живом воображении можно заметить и призраков – ведь именно среди руин храмов полагалось бы искать пристанище древним богам, а в недрах разрушенных замков – душам их владельцев, не нашедшим покоя. Еще больше привлекательности старинным развалинам придавали загадки, касающиеся их появления и последующего разрушения. Стоунхендж, например, представлялся творением гигантов, которыми управлял волшебник Мерлин.

М. Риччи. Каприччио с римскими руинами

М. Риччи. Каприччио с римскими руинами

Особенный интерес к руинам возник во времена Возрождения. Развалинам античного периода уделялось много внимания – их изучали художники наравне с анатомией: и то, и другое требовалось для выведения искусства живописи на новый уровень. Следы древнеримской культуры были для эпохи Ренессанса символом просвещения и передачи знаний, еще недавно казавшихся утраченными.
Не один, не два и даже не одна сотня художников посетили Италию в период обучения мастерству живописца – это было частью обязательной программы. Римский Форум, Колизей, Пантеон тщательно изучались и многократно воспроизводились на холстах и рисунках. Со временем, правда, для того, чтобы повысить привлекательность произведений с изображениями развалин, художники стали выстраивать композицию по-своему, без учета истинного расположения руин.

Дж. П. Панини. Фантастический вид с Пантеоном и другими памятниками Древнего Рима

Дж. П. Панини. Фантастический вид с Пантеоном и другими памятниками Древнего Рима

Это приводило к интересным последствиям – например, Джованни Баттиста Пиранези, архитектор, прославившийся своими изображениями зданий и руин, настолько живописно изображал Рим, что после знакомства с самим городом туристы бывали разочарованы: на произведениях мастера вечный город выглядел гораздо ярче и выразительнее, чем в действительности.

Путешествия во времени – как могли бы выглядеть древние храмы раньше или современные здания в далеком будущем

Сначала руины древних храмов были фоном, декорацией для библейских сюжетов, а позже стали украшать и произведения относительно нового жанра живописи – пейзажа. Оказалось, что развалины прекрасно вписываются в природный ландшафт, а живые деревья и цветы гармонично дополняют каменные сооружения. Такие картины пользовались все большим спросом у покупателей, и в XVII веке появился отдельный жанр – каприччио.

Ю. Робер. Воображаемый вид Большой галереи Лувра в руинах

Ю. Робер. Воображаемый вид Большой галереи Лувра в руинах

Художники не просто переносили на холсты изображения реально существующих руин – они придумывали новые. Фантазировали и относительно того, как могли когда-то выглядеть разрушенные античные строения. Французский художник Юбер Робер, прозванный «Робер из развалин» и занимавший пост хранителя Королевского музея в Лувре, создал около тысячи картин, изображал реальные и воображаемые развалины, вдохновляясь теми руинами, что посещал сам.

Дж. Ганди. Банк Англии в руинах

Дж. Ганди. Банк Англии в руинах

Открытые по второй половине XVIII века Помпеи и Геркуланум – римские города, погибшие в начале новой эры в результате извержения Везувия – лишь прибавили интереса к теме руин, впрочем, никогда не утихавшего в среде художников, любителей живописи и коллекционеров.
Не только ушедшие в прошлое средиземноморские цивилизации давали вдохновение художникам. Многообещающей в художественном смысле оказалась история разрушенных британских аббатств – тех, что выглядели тихо и торжественно днем и становились, конечно же, пристанищем привидений в ночной тиши.

С. Петер. Разрушенная готическая церковь у реки при лунном свете

С. Петер. Разрушенная готическая церковь у реки при лунном свете

На протяжении всего XIX века художники изображали руины в самых фантастических их видах, увлеченные идеей бренности всего сущего, а история неумолимо приближала те дни, когда и то, что создано в новое время, и то, что удавалось сохранять с давних времен, превратится в развалины.

Руины XX и XXI века

Если пал Рим, то же однажды может случиться и с другими процветающими сейчас городами и державами – так рассуждали руинисты. В качестве творческих экспериментов появлялись картины-фантазии о том, как могли бы выглядеть руины существующих зданий. Но наступило XX столетие, и в развалинах больше не было недостатка – теперь они были не отзвуком давно ушедшего, а трагическим сопровождением века мировых войн.

В.Н. Кучумов. У Марсова поля. 1942 г.

В.Н. Кучумов. У Марсова поля. 1942 г.

Изменилось настроение произведений живописи и графики; особенно это было заметно в отношении творчества тех художников, что раньше изображали античные руины. После поэтичной, романтизированной составляющей пасторали или величественного фона для библейских мифов руинам стали отводить главную роль в сюжетах, а сами картины транслировали уже не торжество и покой, а печаль и опустошенность.

Некоторые из руин остались лишь на картинах, как. например, руины Храма Солнца в Пальмире. Архитектурная достопримечательность была уничтожена уже в XXI веке

Некоторые из руин остались лишь на картинах, как. например, руины Храма Солнца в Пальмире. Архитектурная достопримечательность была уничтожена уже в XXI веке

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050521/49765/

06.05.2021 - Posted by | Креатив...

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