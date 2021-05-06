Победители конкурса World Press Photo 2021

World Press Photo 2021 — самый престижный и крупный международный конкурс среди новостных фоторепортеров. И вот они, победители.

Удивительное кафе в Гималаях. (Фото Ciril Jazbec):

Калифорнийский морской лев играет с маской. (Фото Ralph Pace ):

Авария первого этапа Тура Польши в Катовице, Польша, 5 августа. (Фото Tomasz Markowski):

Близнецы Семен и Степан исполняют роли мифических болотных существ в фильме «Старуха Бейберикен с пятью коровами» в Саха, Россия. (Фото Alexey Vasilyev ):

Спасение жирафов с затопляемой территории: жираф Ротшильда доставлен в безопасное место на специально построенной барже, западная Кения, 3 декабря 2020. (Фото Ami Vitale):

Рыбаки в заливе Хор-Омейра, Йемен. (Фото Pablo Tosco ):

Зародыши стеклянной лягушки Уайли. (Фото Jaime Culebras ):

Больная раком и терапия с использованием животных в отделении паллиативной помощи в больнице в центре Кале, Франция. (Фото Jeremy Lempin ):

Тренировка по боулдерингу в необычном месте в Кохель-ам-Зее, Бавария, Германия. (Фото Adam Pretty):

На заднем дворе своего дома в Шривере, штат Луизиана. (Фото Gabriele Galimberti):

Флоридская пантера виртуозно проходит через забор с колючей проволокой в Неаполе, Флорида. (Фото Carlton Ward):

Новые друзья. Пара диких голубей подружилась с семьей фотографа, которые были изолированы в своей квартире во Флаардингене, Нидерланды, во время пандемии COVID-19. (Фото Jasper Doest ):

Взрыв в порту в Бейруте: пожарные работают над тушением пожаров, охвативших склады в Бейруте, Ливан, 4 августа 2020. (Фото Lorenzo Tugnoli):

Свиноферма в Арагоне, Испания. (Фото Aitor Garmendia):

Жертвы Ковида. Тело предполагаемой жертвы коронавируса, завернутое в желтый пластик, лежит в больнице в Индонезии. (Фото Joshua Irwandi):

Буддийский храм на горе в Мьянме. (Фото Hkun Lat):

Жена ожидает освобождения мужа возле изолятора временного содержания в Беларуси, Минск, 22 июля 2020. Он был арестован во время сбора подписей в поддержку кандидатов против президента Александра Лукашенко. (Фото Nadia Buzhan ):

Беспорядки в Миннеаполисе. Протесты из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда. (Фото John Minchillo):

Беспорядки в Миннеаполисе. По тому же поводу. (Фото John Minchillo):

Нашествие саранчи в Восточной Африке. (Фото Luis Tato):

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/pobediteli-konkursa-world-press-photo-2021.html