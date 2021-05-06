Победители конкурса World Press Photo 2021
World Press Photo 2021 — самый престижный и крупный международный конкурс среди новостных фоторепортеров. И вот они, победители.
Удивительное кафе в Гималаях. (Фото Ciril Jazbec):
Калифорнийский морской лев играет с маской. (Фото Ralph Pace ):
Авария первого этапа Тура Польши в Катовице, Польша, 5 августа. (Фото Tomasz Markowski):
Близнецы Семен и Степан исполняют роли мифических болотных существ в фильме «Старуха Бейберикен с пятью коровами» в Саха, Россия. (Фото Alexey Vasilyev ):
Спасение жирафов с затопляемой территории: жираф Ротшильда доставлен в безопасное место на специально построенной барже, западная Кения, 3 декабря 2020. (Фото Ami Vitale):
Рыбаки в заливе Хор-Омейра, Йемен. (Фото Pablo Tosco ):
Зародыши стеклянной лягушки Уайли. (Фото Jaime Culebras ):
Больная раком и терапия с использованием животных в отделении паллиативной помощи в больнице в центре Кале, Франция. (Фото Jeremy Lempin ):
Тренировка по боулдерингу в необычном месте в Кохель-ам-Зее, Бавария, Германия. (Фото Adam Pretty):
На заднем дворе своего дома в Шривере, штат Луизиана. (Фото Gabriele Galimberti):
Флоридская пантера виртуозно проходит через забор с колючей проволокой в Неаполе, Флорида. (Фото Carlton Ward):
Новые друзья. Пара диких голубей подружилась с семьей фотографа, которые были изолированы в своей квартире во Флаардингене, Нидерланды, во время пандемии COVID-19. (Фото Jasper Doest ):
Взрыв в порту в Бейруте: пожарные работают над тушением пожаров, охвативших склады в Бейруте, Ливан, 4 августа 2020. (Фото Lorenzo Tugnoli):
Свиноферма в Арагоне, Испания. (Фото Aitor Garmendia):
Жертвы Ковида. Тело предполагаемой жертвы коронавируса, завернутое в желтый пластик, лежит в больнице в Индонезии. (Фото Joshua Irwandi):
Буддийский храм на горе в Мьянме. (Фото Hkun Lat):
Жена ожидает освобождения мужа возле изолятора временного содержания в Беларуси, Минск, 22 июля 2020. Он был арестован во время сбора подписей в поддержку кандидатов против президента Александра Лукашенко. (Фото Nadia Buzhan ):
Беспорядки в Миннеаполисе. Протесты из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда. (Фото John Minchillo):
Беспорядки в Миннеаполисе. По тому же поводу. (Фото John Minchillo):
Нашествие саранчи в Восточной Африке. (Фото Luis Tato):
Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/pobediteli-konkursa-world-press-photo-2021.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Май 2021 (22)
- Апрель 2021 (36)
- Март 2021 (82)
- Февраль 2021 (71)
- Январь 2021 (106)
- Декабрь 2020 (111)
- Ноябрь 2020 (119)
- Октябрь 2020 (154)
- Сентябрь 2020 (142)
- Август 2020 (132)
- Июль 2020 (140)
- Июнь 2020 (132)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий