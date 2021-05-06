Молитвенное стояние у вулкана. Фоторепортаж из Гватемалы

Фото: Мойзес Кастильо/Associated Press

Активизировавшийся в феврале 2021 года вулкан Пакая в Гватемале, вновь проявляет высокий уровень активности с сильными извержениями и облаками пепла.

Вулкан высотой 2500 метров расположен всего в 25 километрах к югу от столицы Гватемалы, извергается последние 50 дней, разрушая окружающие плантации потоками лавы.

Традиционно Пакая является одним из любимейших мест альпинистов-экстремалов. Однако, с началом извержения вулкан стал притягивать верующих, которые пытаются остановить его активность "силой молитвы".

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/06may2021/volcano_pakaya.html