Выставка LEGO-скульптур
Это сингапурский музей науки и искусств, где проходила выставка «The Art of the Brick» — экспозиция Нью-Йоркского художника Натана Савайи, собирающего очень взрослые скульптуры из кубиков Лего. The Art of the Brick — по версии телеканала CNN, одна из десяти самых популярных в мире выставок, которые обязательно нужно посетить.
Фотографии Nicolay Shulyak
Скульптура «Facemask» – межу прочим, больше 15 000 кубиков:
«Facemask» — автопортрет художника. Сам автор, в бывшем адвокат, в 2004-м году окончательно завязал с адвокатской практикой, и посвятил всё своё время Лего:
«Swimmer» (пловцы):
В крупных фигурах от 10 000 до 15 000 кубиков, в небольших 3 000 — 5 000. Сначала рисуется эскиз, а затем на специально-разлинованной бумаге готовится лего-транскрипция скульптуры. В процессе сборки все кубики склеиваются. В Нью-Йоркской студии художника хранится больше 2,5 миллионов деталей Лего для работы.
Скульптура «An artist’s view»:
Триптих «Circle torso», «Triangle torso» и «Square torso» (круглый, треугольный и квадратный):
Потрясающая пластика фигур. «Мне никогда не надоест повторять пластику человеческого тела из квадратных кубиков Лего. Я прямо сейчас могу начать создавать изгиб руки или спины, но кубики Лего, ломают плавные линии, пикселизируют форму, и добавляют работам ещё одно измерение» — говорит сам автор.
«Disintegration» (распад):
«Писатель» и «портрет человека, держащего карандаш»:
Справа — «Globe» (глобус) — важная для автора работа, научившая его собирать из кубиков шар:
Кроме скульптур Натан собирает мозаики. Джими Хендрикс:
Нет, это не Брежнев а всего лишь Джаспер Джонс – современный американский художник:
Некто Боб, видимо Дилан:
Парфенон — выглядит достаточно просто после сложных фигур людей:
Вся экспозиция состоит из нескольких залов с работами близкой тематики. Заглянем в трэш-зал. «Wall» (стена):
«Mask» (маска):
«Dinosaur skeleton» — самая большая скульптура экспозиции, длиной 6 метров, и состоящая из 80 000 кубиков:
Настолько большая, что стоит в отдельном зале:
И рассказ будет не полным, если не упомянуть об интерактивности всей выставки: в каждом из залов можно что-то потрогать, покрутить, пособирать из конструктора. Например, можно увидеть своё фото из кубиков Лего. Фотографируемся на одну из камер (детские расположены пониже, а взрослые — повыше) и смотрим портрет на большом экране:
«Yellow» (желтый) — пожалуй, настоящий символ Искусства кирпичика:
Это была выставка LEGO-скульптур.
Источник: https://loveopium.ru/news/vystavka-lego-skulptur.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Май 2021 (22)
- Апрель 2021 (36)
- Март 2021 (82)
- Февраль 2021 (71)
- Январь 2021 (106)
- Декабрь 2020 (111)
- Ноябрь 2020 (119)
- Октябрь 2020 (154)
- Сентябрь 2020 (142)
- Август 2020 (132)
- Июль 2020 (140)
- Июнь 2020 (132)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий