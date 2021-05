Выставка LEGO-скульптур

Это сингапурский музей науки и искусств, где проходила выставка «The Art of the Brick» — экспозиция Нью-Йоркского художника Натана Савайи, собирающего очень взрослые скульптуры из кубиков Лего. The Art of the Brick — по версии телеканала CNN, одна из десяти самых популярных в мире выставок, которые обязательно нужно посетить.

Фотографии Nicolay Shulyak

Скульптура «Facemask» – межу прочим, больше 15 000 кубиков:

«Facemask» — автопортрет художника. Сам автор, в бывшем адвокат, в 2004-м году окончательно завязал с адвокатской практикой, и посвятил всё своё время Лего:

«Swimmer» (пловцы):

В крупных фигурах от 10 000 до 15 000 кубиков, в небольших 3 000 — 5 000. Сначала рисуется эскиз, а затем на специально-разлинованной бумаге готовится лего-транскрипция скульптуры. В процессе сборки все кубики склеиваются. В Нью-Йоркской студии художника хранится больше 2,5 миллионов деталей Лего для работы.

Скульптура «An artist’s view»:

Триптих «Circle torso», «Triangle torso» и «Square torso» (круглый, треугольный и квадратный):

Потрясающая пластика фигур. «Мне никогда не надоест повторять пластику человеческого тела из квадратных кубиков Лего. Я прямо сейчас могу начать создавать изгиб руки или спины, но кубики Лего, ломают плавные линии, пикселизируют форму, и добавляют работам ещё одно измерение» — говорит сам автор.

«Disintegration» (распад):

«Писатель» и «портрет человека, держащего карандаш»:

Справа — «Globe» (глобус) — важная для автора работа, научившая его собирать из кубиков шар:

Кроме скульптур Натан собирает мозаики. Джими Хендрикс:

Нет, это не Брежнев а всего лишь Джаспер Джонс – современный американский художник:

Некто Боб, видимо Дилан:

Парфенон — выглядит достаточно просто после сложных фигур людей:

Вся экспозиция состоит из нескольких залов с работами близкой тематики. Заглянем в трэш-зал. «Wall» (стена):

«Mask» (маска):

«Dinosaur skeleton» — самая большая скульптура экспозиции, длиной 6 метров, и состоящая из 80 000 кубиков:

Настолько большая, что стоит в отдельном зале:

И рассказ будет не полным, если не упомянуть об интерактивности всей выставки: в каждом из залов можно что-то потрогать, покрутить, пособирать из конструктора. Например, можно увидеть своё фото из кубиков Лего. Фотографируемся на одну из камер (детские расположены пониже, а взрослые — повыше) и смотрим портрет на большом экране:

«Yellow» (желтый) — пожалуй, настоящий символ Искусства кирпичика:

Это была выставка LEGO-скульптур.

Источник: https://loveopium.ru/news/vystavka-lego-skulptur.html